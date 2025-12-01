Diebstahl eines Blumentopfs aus Kupfer





Der Blumentopf stand vor der Hauseingangstüre eines Wohnhauses. Die Blumen, welche sich zuvor im Blumentopf befanden, wurden vom Täter zurückgelassen.



Der Täter wurde bei der Tatausführung beobachtet. Er nutzte zum Abtransport einen weißen Transporter. Am Transporter waren Ausfuhrkennzeichen mit BN- Kennung angebracht.



Die Polizei Gerolstein bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06591/95260 oder per E-Mail unter pwgerolstein@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Gerolstein



Raderstraße 15

54568 Gerolstein

Telefon 06591/9526-0

Telefax 06591/9526-50

pwgerolstein@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell