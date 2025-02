Diebstahl eines Apple I-Pad

Nach ihren Angaben sei sie am vergangenen Freitag, 14.02.2025 von einer Reise aus Dubai nach Berlin zurückgekommen. An einem Berliner Flughafen habe sie dann ihr I-Pad im Flugzeug vergessen. Telefonische Nachfragen ihrerseits am Flughafen hinsichtlich des Verbleibs ihres I-Pad verliefen ohne Ergebnis. Im weiteren Verlauf konnte sie ihr I-Pad tracken und feststellen, dass ihr I-Pad mit einem Flug von Berlin nach Frankfurt/Main verbracht wurde. Von Frankfurt konnte sie das I-Pad dann auf dem Landweg bis zu einer Adresse im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hermeskeil verfolgen. Beamte der PI Hermeskeil konnten an der Adresse den Anfangsverdacht des Diebstahl gegen eine weibliche Person begründen. Über die Staatsanwaltschaft Trier wurde ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss der Wohnung hinsichtlich des Auffindens des Diebesgutes (I-Pad) erlassen. In der Wohnung konnte das I-Pad durch die Beamten festgestellt und sichergestellt werden. Gegen die 37-jährige Beschuldigte wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Tatbestandserfüllung des Diebstahls eingeleitet.



