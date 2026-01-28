Birkenfeld
Diebstahl eines Anhängers "Am Stadion" in Birkenfeld
Polizeidirektion Trier

Im Zeitraum vom 19.01.2026 bis 27.01.2026 wurde vom Parkplatz "Am Stadion" ein Anhänger der Marke Saris gestohlen.

Der zweiachsige Anhänger war mittels Anhängerschloss gesichert und bereits länger dort abgestellt.
Auf dem Anhänger befand sich Bauschutt.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Birkenfeld entgegen.

