Diebstahl eines Anhängers "Am Stadion" in Birkenfeld

Im Zeitraum vom 19.01.2026 bis 27.01.2026 wurde vom Parkplatz "Am Stadion" ein Anhänger der Marke Saris gestohlen.

Der zweiachsige Anhänger war mittels Anhängerschloss gesichert und bereits länger dort abgestellt.

Auf dem Anhänger befand sich Bauschutt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Birkenfeld entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-98344150

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell