Der zweiachsige Anhänger war mittels Anhängerschloss gesichert und bereits länger dort abgestellt.
Auf dem Anhänger befand sich Bauschutt.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Birkenfeld entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier
Diebstahl eines Anhängers "Am Stadion" in Birkenfeld
