Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag, dem 20. November 2026 (ca. 14:00 Uhr), und Montag, dem 23. November 2026 (ca. 05:45 Uhr), eine Transportbox auf dem Mitfahrerparkplatz in der Gusenburger Straße in Hermeskeil entwendet.



Das betroffene Fahrzeug, ein Pritschenwagen, war im genannten Zeitraum in der oberen Parkreihe abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen schraubten die unbekannten Täter eine auf der Ladefläche montierte Werkzeugbox (sogenannter „BottTainer“) ab und entwendeten diese. Der entstandene Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06503 9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Straße 53

54411 Hermeskeil

0653/9151-0

pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de





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