Diebstahl einer Warnbake in Prüm



Diese stand zur Absicherung an einer Verkehrsinsel gegenüber der Einmündung zum Altenmarkt.

Die Verkehrsinsel war nach dem Diebstahl nicht mehr abgesichert, zu einem Verkehrsunfall kam es glücklicherweise nicht.



Wer Angaben zum Verbleib der Warnbake hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizei Prüm



Telefon: 06551-9420

https://s.rlp.de/PDWittlich





