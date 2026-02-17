Prüm
Diebstahl einer Warnbake in Prüm
In der Prümer Tiergartenstraße wurde nach dem Karnevalsumzug am Rosenmontag eine Warnbake mit gelbem Blinklicht gestohlen.


Diese stand zur Absicherung an einer Verkehrsinsel gegenüber der Einmündung zum Altenmarkt.
Die Verkehrsinsel war nach dem Diebstahl nicht mehr abgesichert, zu einem Verkehrsunfall kam es glücklicherweise nicht.

Wer Angaben zum Verbleib der Warnbake hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Prüm zu melden.

