Diebstahl einer Überwachungskamera an der ehem. "Sittich-Farm"

Im Zeitraum vom 18.08.2025 gegen 07:50 Uhr und 31.08.2025 gegen 11:25 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine fest montierte Überwachungskamera an der ehem.

Sittichfarm in Baumholder. Hierzu mussten der oder die Täter das Gelände unberechtigt betreten und diese mutwillig entfernt haben.

Sachdienstlich Hinweise bitte an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Baumholder unter der Tel.: 06783-9910



