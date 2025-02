Am 22.02.2025 gegen 13:00 Uhr kam es im Norma-Supermarkt in Gerolstein zu einem Diebstahl einer Tüte mit Lebensmitteln.



Der Geschädigte hatte seine Einkäufe, welche sich in einer Einkaufstüte befanden, kurzzeitig im Bereich des Ausgangs abgestellt und sich nochmals zur Kasse begeben. Zwischenzeitlich wurde die Tüte durch eine unbekannte Person entwendet.



Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

PHK Köb

Telefon: 06592-9626-0

https://s.rlp.de/PIDaun





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell