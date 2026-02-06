Diebstahl einer Rüttelplatte

Im Zeitraum 19.01.2026 bis 31.01.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Firmengelände in der Max-Planck-Straße in Wittlich und entwendeten hier eine abgestellte Rüttelplatte, sowie etwa einen Kubikmeter Schotter.





Durch Mitarbeiter der geschädigten Firma wurden Reifeneindruckspuren auf dem Gelände festgestellt, welche nicht zu den eigenen, firmeninternen Fahrzeugen passten.



Der Abtransport der entwendeten Gegenstände dürfte mittels eines größeren Fahrzeugs oder eines Fahrzeuggespanns bestehend aus Zugfahrzeug und Anhänger entstanden sein.



Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





