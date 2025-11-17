Diebstahl einer Rüttelplatte

Im Zeitraum zwischen Freitag, 14.11.2025, 13:30 Uhr und Montag 17.11.2025, 10:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einem Firmengelände in der Gerolsteiner Straße in Pelm entwendet.





Die etwa 200 kg schwere Rüttelplatte war zum Tatzeitpunkt auf einem Anhänger abgestellt und mittels Gurten gesichert.



Zum Abtransport dürften die Täter ein größeres Fahrzeug (Transporter oder Klein-LKW) genutzt haben.



Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Gerolstein (06591/95260; pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Gerolstein



Raderstraße 15

54568 Gerolstein

Telefon 06591/9526-0

Telefax 06591/9526-50

pwgerolstein@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell