Die etwa 200 kg schwere Rüttelplatte war zum Tatzeitpunkt auf einem Anhänger abgestellt und mittels Gurten gesichert.
Zum Abtransport dürften die Täter ein größeres Fahrzeug (Transporter oder Klein-LKW) genutzt haben.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Gerolstein (06591/95260; pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden.
Diebstahl einer Rüttelplatte
