Unbemerkt stahl dieser in Folge eine an der geschlossenen Fleischthekte befindliche Waage mit integriertem Kassensystem und verließ im Anschluss die Tatörtlichkeit. Der Täter verstaute die Waage in einer mitgeführten, blauen Tragetasche.

Während dem Diebstahl betraten und verließen augenscheinlich mehrere Personen den Eingangsbereich, in dem sich die Fleischtheke befindet.

Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. zu einem möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun unter den genannten Kontaktinformationen in Verbindung zu setzen.



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