Eine unbekannte weibliche Person griff nach einer Jacke, welche an einem Kleiderständer im Außenbereich ausgestellt war. Die unbekannte Täterin begab sich anschließend in Richtung Friedhof. Die unbekannte Täterin wurde vom Ladenpersonal wie folgt beschrieben:

40-50 Jahre alt, schmale Statur, bekleidet mit einer hellen Jacke und einem schwarzen Schal, welcher auch den Kopf bedeckte.



Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, die Polizei Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 oder per E-Mail unter pidaun@polizei.rlp.de zu kontaktieren.



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54550 Daun

Telefon: 06592-96260

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