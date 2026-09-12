Prüm
Diebstahl einer Geldbörse - Zeugen gesucht
Symbolbild

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dpa

Am Mittwoch, den 09.09.2026, gegen 13:00 Uhr ist es zum Diebstahl einer Geldbörse in einer Drogeriemarktfiliale in Prüm gekommen.


Nach bisherigen Erkenntnissen hat die Geschädigte ihre Geldbörse vermutlich in einem der Regale abgelegt und kurz darauf das Fehlen dieser festgestellt.
Der unbekannte Täter dürfte den Moment genutzt haben, um die Geldbörse zu entwenden.

Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zum Tathergang und dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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