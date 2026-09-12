Diebstahl einer Geldbörse - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, den 09.09.2026, gegen 13:00 Uhr ist es zum Diebstahl einer Geldbörse in einer Drogeriemarktfiliale in Prüm gekommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen hat die Geschädigte ihre Geldbörse vermutlich in einem der Regale abgelegt und kurz darauf das Fehlen dieser festgestellt.

Der unbekannte Täter dürfte den Moment genutzt haben, um die Geldbörse zu entwenden.



Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zum Tathergang und dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551 942-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

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