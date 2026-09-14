Enkirch
Diebstahl einer Geldbörse aus einem unverschlossenen Fahrzeug in Enkirch
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am 12.09.2026 gegen 11:50 Uhr kam es auf dem Kundenparkplatz einer ortsansässigen Metzgerei in der Straße "Zum Herrenberg" in Enkirch zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Pkw.

Lesezeit 1 Minute

Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete eine unbekannte männliche Person die Beifahrertür des unverschlossenen Fahrzeugs und entwendete im Folgenden eine Geldbörse, welche sich im Fahrzeuginnenraum befand. Im Anschluss entfernte sich der Täter und nutzte kurz darauf eine im Geldbeutel befindliche EC-Karte an einem bisher nicht bekannten Zigarettenautomaten der Firma Hall. Ein Zeuge der Tat konnte folgende Personenbeschreibung des Täters abgeben:
-männlich
-kurze helle Haare
-trug ein helles Oberteil und eine blaue Hose

Sachdienliche Tat- bzw. Täterhinweise, die zur Aufklärung der Tat führen können, werden an die Polizeiinspektion Zell erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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