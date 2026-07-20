Baumholder
Diebstahl einer am Fahrzeug angebrachten Auspuffblende
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Im Zeitraum vom Montag, 20.07.2026 zwischen 00:30 Uhr und 13:30 Uhr wurde an einem in der Kuselwies in Baumholder geparkten PKW eine Auspuffblende entwendet.

Das Fahrzeug stand hierbei mit dem Heck der Fahrbahn zugewandt. Der oder die unbekannte Täter demontierten hierbei die angebrachte Auspuffblende durch das Lösen einer angebrachten Schelle.
Die Polizei Baumholder bitte um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06783-9910.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder
St. Hubertus Straße 1
55774 Baumholder
Tel.: 06783-9910


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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