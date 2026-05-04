Es könnte sich unter Umständen um einen "Streich aus der Hexennacht" handeln.
Eine Absuche in der Nachbarschaft und am "Maibaumplatz" führte bisher jedoch nicht zum Auffinden der Tonne.
Durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Sachverhalt aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zum Sachverhalt werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
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Diebstahl einer Abfalltonne (möglicherweise "Hexennachtstreich")
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