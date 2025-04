Diebstahl aus zwei Autos Am Herrenweiher

In der Nacht von Montag, 7. April, auf Dienstag, 8. April, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu zwei Auto in der Straße Am Herrenweiher.

In beiden Fällen konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.



Zwischen 23 und 10 Uhr entwendeten der oder die Täter aus einem Mercedes-Benz Marco Polo (Camper mit Aufstelldach) einen Rucksack, Decken und eine blaue Sporttasche. Zwischen 18:30 und 11 Uhr öffneten der oder die Täter in der gleichen Straße zudem einen grauen VW Tiguan, durchsuchten das Fahrzeug, entwendeten aber nichts.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



