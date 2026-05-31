Diebstahl aus Warenautomaten

Aus diesen entwendete der Täter Bargeld. Nach Kenntnisnahme erster Hinweise dürfte der Täter mit einem PKW unterwegs gewesen sein. Der Täter war vollständig schwarz bekleidet und vermummte bei der Tatausführung sein Gesicht.



Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 zu melden.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

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