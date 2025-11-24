Diebstahl aus verschlossenem Baucontainer

In der Zeit vom Sonntag, 23.11.2025 16:40 Uhr bis Montag, 24.11.2025 06:55 Uhr haben bisher unbekannte Täter in Fohren-Linden, an einer neu erbauten Lagerhalle, einen Baucontainer aufgebrochen.



Demnach haben die unbekannten Täter mit Hilfe eines Hebelwerkzeuges die Tür gewaltsam geöffnet und Werkzeuge sowie Maschinen im Gesamtwert von ca. 5500 Euro entwendet.

Zudem entwendeten diese Gegenstände im Wert von 400 Euro aus der Lagerhalle.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Baumholder unter der Tel: 06783-9910



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder

St. Hubertus Straße 1

55774 Baumholder

Tel. 06783-9910





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell