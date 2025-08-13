Da es sich bei der Box um ein größeres Modell -ähnlich einem Rollkoffer-handelt, ist es möglich, dass der noch unbekannte Täter diese mit einem Fahrzeug am Sportplatz abtransportierte. Zeugen, insbesondere Anwohner und Vereinsmitglieder, werden daher gebeten, sich im Falle einer verdächtigen Wahrnehmung im entsprechenden Zeitraum bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Telefon: 06551-942-0
E-Mail: pipuem@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PIPruem
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Diebstahl aus Vereinsheim
