Diebstahl aus Vereinsheim

Im Zeitraum vom 12.08.2025, 21:00 Uhr bis zum darauffolgenden Morgen, 08:00 Uhr, kam es im Vereinsheim des Rommersheimer Sportplatzes zu einem Diebstahl einer hochwertigen Bluetooth Box der Marke JBL.

Da es sich bei der Box um ein größeres Modell -ähnlich einem Rollkoffer-handelt, ist es möglich, dass der noch unbekannte Täter diese mit einem Fahrzeug am Sportplatz abtransportierte. Zeugen, insbesondere Anwohner und Vereinsmitglieder, werden daher gebeten, sich im Falle einer verdächtigen Wahrnehmung im entsprechenden Zeitraum bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942-0

E-Mail: pipuem@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/PIPruem





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell