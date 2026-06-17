Salm
Diebstahl aus Umkleidekabine
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am Samstag, den 13.06.2026 kam es im Rahmen eines Sportfestes am Sportplatz in Salm zum Diebstahl einer Geldbörse.

Lesezeit 1 Minute



Demnach dürften nach aktuellem Stand unbekannte Täter in die Umkleidekabinen der jeweiligen Mannschaften gegangen sein.

Dort wurde zumindest in einem Fall gezielt eine Geldbörse entwendet.

Seitens der Polizeiinspektion Daun werden Zeugen und auch weitere mögliche Geschädigte gesucht, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht bzw. verdächtige Personen gesehen haben.

Entsprechende Hinweise werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592-96260 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Polizeiinspektion Daun
Mainzer Str. 19
Christoph Zimmer, POK
54550 Daun
06592/96260
pidaun@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren