Diebstahl aus Umkleidekabine





Demnach dürften nach aktuellem Stand unbekannte Täter in die Umkleidekabinen der jeweiligen Mannschaften gegangen sein.



Dort wurde zumindest in einem Fall gezielt eine Geldbörse entwendet.



Seitens der Polizeiinspektion Daun werden Zeugen und auch weitere mögliche Geschädigte gesucht, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht bzw. verdächtige Personen gesehen haben.



Entsprechende Hinweise werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592-96260 erbeten.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Daun

Mainzer Str. 19

Christoph Zimmer, POK

54550 Daun

06592/96260

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