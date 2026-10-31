Diebstahl aus Solarpark und Auffinden von Resten





Im Zeitraum 25.10.2026 bis 26.10.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Solarpark im Bereich der Ortslage von Esch.

Hier entwendeten sie mehrere Kupferkabel und entfernten sich von der Örtlichkeit.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.



Nun am 31.10.2026 wurden auf dem nur wenige Kilometer entfernten Rastplatz an der Landstraße 141 bei Salmtal Reste von Kabelummantelungen gefunden.

Es steht zu vermuten, dass die Täter, welche die Kupferkabel entwendeten, diese an der Örtlichkeit von der Ummantelung trennten und diese letztlich vor Ort entsorgten.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern, sowie jedwede verdächtige Wahrnehmung in diesem Zusammenhang werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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