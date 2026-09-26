Anschließend griffen der oder die unbekannte/-n Täter in den PKW und entwendeten Bargeld, ein Mobiltelefon, sowie mehrere Dokumente der Geschädigten.
Die Geschädigten konnten den Aufbruch ihres PKW'S akustisch wahrnehmen und erkannten noch, wie ein weißer PKW im besagten Zeitraum von der Örtlichkeit in Richtung der Innenstadt flüchtete.
Ein Kennzeichen konnte am Fahrzeug nicht abgelesen werden.
Zeugen der Tat werden erbeten, sich bei der
Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592 96260, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thomas Clemens, PHK
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
pidaun@polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Diebstahl aus PKW
Lesezeit 1 Minute