Diebstahl aus PKW

Am heutigen Morgen, 26.09.2026, wurde gegen 09:35 Uhr bei einem PKW, welcher in Daun auf dem Parkplatz in der Friedhofstraße, nahe des dortigen Friedhofs, abgestellt war, die Beifahrerseite eingeschlagen.



Anschließend griffen der oder die unbekannte/-n Täter in den PKW und entwendeten Bargeld, ein Mobiltelefon, sowie mehrere Dokumente der Geschädigten.

Die Geschädigten konnten den Aufbruch ihres PKW'S akustisch wahrnehmen und erkannten noch, wie ein weißer PKW im besagten Zeitraum von der Örtlichkeit in Richtung der Innenstadt flüchtete.

Ein Kennzeichen konnte am Fahrzeug nicht abgelesen werden.



Zeugen der Tat werden erbeten, sich bei der

Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592 96260, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Thomas Clemens, PHK

Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

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