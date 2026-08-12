Diebstahl aus Pkw

Am Montag, den 10.08.2026, gegen 22:15 Uhr, kam es in der Straße "Im Burgpesch" in Salmtal zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Pkw.



Durch den Geschädigten konnten zwei derzeit noch unbekannte Täter auf frischer Tat ertappt werden. Als diese den Geschädigten bemerkten, flüchteten sie in Richtung Radweg. Der Sachverhalt wurde durch die Polizei Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnumer 06571-9260 oder per E-Mail an "piwittlich.gsj@polizei.rlp.de" erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell