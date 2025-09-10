Diebstahl aus Pkw

Durch unbekannten Täter wurde im Zeitraum vom 07.09.2025 16:00 Uhr bis 08.09.2025 aus einem vermutlich nicht verschlossenem PKW der MArke BMW, welcher in Thalfang - Bäsch in der Straße Neuenborn abgestellt gewesen war, eine graufarbene Ledergeldbörse entwendet.

Inhalt der Geldbörse waren ca. 450 – 500 EUR Bargeld sowie diverse Dokumente und Bankkarten.



Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Tel.: 06533/9374-0

pimorbach@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell