Inhalt der Geldbörse waren ca. 450 – 500 EUR Bargeld sowie diverse Dokumente und Bankkarten.
Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/9374-0
pimorbach@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Diebstahl aus Pkw
