Diebstahl aus PKW

In der Nacht von Sonntag, dem 23.02.2025 auf Montag den 24.02.2025 wurden in der Ortslage Nittel mehrere PKW durch unbekannte Täter angegangen.

Vor allem in den Straßen Weinbergstraße, Weinstraße und Kirchenweg wurde hierbei Beute gemacht. Die Fahrzeuge wurden nach Wertgegenständen durchsucht, zumeist wurde Bargeld im mittleren zweistelligen entwendet.

Vermutlich wurden nur die Fahrzeuge angegangen, die nicht verschlossen waren. Aufbruchspuren konnten an den PKW nicht festgestellt werden. Es dürfte sich um ca. 5 Taten handeln.

Tatverdächtig sind zwei männliche Personen, zu denen keine weiteren Hinweise vorliegen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Ortslage Nittel in der beschriebenen Zeit gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg unter 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg



Telefon: 06581-91550

www.polizei.rlp.de

pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell