Diebstahl aus Pkw - Täterfestnahme

In einem weiteren Fall sei es ihm gelungen in ein nicht verschlossenes Fahrzeug zu gelangen und dieses nach Wertgegenständen zu durchwühlen. Der Täter konnte kurz danach durch die eingesetzten Kräfte gemeinsam mit dem Mitteiler angetroffen werden. Er führte hierbei auch Diebesgut mit, welches bislang noch keinem der angegangen Pkw zugeordnet werden konnte. Diesbezüglich wird auf eine konkrete Auflistung des Diebesguts zunächst verzichtet. Jedoch befand sich unter dem Diebesgut ein Parkticket vom 26.03.26 vom Parkplatz Zurlauben in Trier. Mögliche Geschädigte, die im Zusammenhang mit dem Parkticket und der Tatzeit/Tatort stehen, werden gebeten sich mit der Polizei Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.



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Telefon: 06502-91570

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