Hierbei haben bislang unbekannte Täter den PKW des Geschädigten durchwühlt und mehrere Wertgegenstände entwendet. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
Diebstahl aus PKW in der Klotzbergstraße Idar-Oberstein
