Idar-Oberstein Diebstahl aus PKW in der Klotzbergstraße Idar-Oberstein Polizeidirektion Trier (ots) 03.09.2025, 13:55 Uhr

i Symbolbild dpa

In dem Zeitraum von Montag, dem 01.09.2025, ab 14:00 Uhr, bis Dienstag, den 02.09.2025, bis 06:15 Uhr, kam es in der Klotzbergstraße in 55743 Idar-Oberstein zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen PKW.

Hierbei haben bislang unbekannte Täter den PKW des Geschädigten durchwühlt und mehrere Wertgegenstände entwendet. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell







