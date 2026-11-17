Im Zeitraum 12.11.2026, 18:00 Uhr bis 13.11.2026, 07:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem in der Weberbach abgestellten Auto.





Hier wurde die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und eine im Fahrzeug befindliche Ledertasche entwendet.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Kriminalpolizei Trier aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 erbeten.



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Sven Lehrke

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