Diebstahl aus Opferstock

Im Zeitraum 31.01.2025 bis 28.02.2025 drangen UT in die unverschlossene Kirche St. Peter in Temmels ein und hebelten mittels unbekanntem Gegenstand, vermutlich Schraubendreher, den dortigen Opferstock auf und entwendeten ca. 100 Euro Bargeld. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg in Verbindung zu setzen.

Temmels (ots) -



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell