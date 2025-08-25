Diebstahl aus Opel Astra

In der Nacht von Donnerstag, 21. August, auf Freitag, 22. August, zwischen 21:30 Uhr und 6:10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem grauen Opel Astra in der Eurener Straße in Trier, in der Nähe der KiTa St. Ambrosius. Der oder die Täter entwendeten Kleidung und weitere Gegenstände in niedrigem vierstelligen Wert.