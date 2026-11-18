Nach Mitteilung eines Zeugen suchte die Person gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen, um aus diesen Gegenstände zu entwenden. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Person festgestellt werden, die nach dem Erblicken der Polizei zu Fuß flüchtete. Hierbei ließ er sämtliches Diebesgut zurück, das durch die Polizei sichergestellt werden konnte. Der Täter ist weiterhin flüchtig.

Nun sucht die Polizei zum einen nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können, zum anderen konnte das Diebesgut teilweise noch keinen Geschädigten zugeordnet werden. Bei sachdienlichen Hinweisen setzen sie sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung (06502-91570).



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

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06502-91570





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