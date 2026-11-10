Diebstahl aus mehreren Autos

Hierbei entwendeten die unbekannten Täter Bargeld und diverse Kleingegenstände. Auch hier, wie häufig in der Vergangenheit, war die Hälfte der angegangenen Fahrzeuge nicht verschlossen, sondern lediglich unverschlossen abgestellt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 oder bei der Polizeiwache Konz unter 06501 9268-0 zu melden.



Achtung: Das Auto ist kein Aufbewahrungsort für Wertsachen. Schon gar nicht unverschlossen. Außerdem sollten keine Wertsachen sichtbar im Auto liegen - schon ein Ladekabel kann Diebe anlocken. In den meisten Fällen müssen die Diebe die Autos nicht einmal gewaltsam öffnen: Ein kurzer unauffälliger Ruck am Türgriff reicht aus.



"Bei uns im Dorf passiert sowas nicht!", "Das Auto steht ja direkt vor der Haustür!" oder "Ich habe ohnehin nur kleines Münzgeld im Auto." Viele glauben, dass gerade das eigene Auto nicht angegangen wird - bis es zu spät ist und der Geldbeutel samt Kreditkarten fehlt, die neue Sonnenbrille oder die Handtasche mit Laptop, Tablet und den Kopfhörern. Auch zunächst unbedeutende Gegenstände sind eine Einladung für Diebe.



Die Polizei appelliert erneut:



- So simpel: Auto abschließen!



- Lassen Sie keine Wertsachen oder Münzgeld sichtbar im Fahrzeug

liegen.



- Entfernen Sie Taschen, Navigationsgeräte, Mobiltelefone und

andere Gegenstände aus dem Fahrzeug. Selbst scheinbar wertlose

Dinge bieten den Dieben einen Anreiz.



- Prüfen Sie sorgfältig, ob Türen, Fenster, Schiebedach und

Kofferraum wirklich verriegelt sind.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





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