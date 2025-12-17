Diebstahl aus Lagerhalle





Als die Täter ihn bemerkten, flüchteten diese fluchtartig, stiegen in ein wartendes Fahrzeug ein und entfernten sich von der Tatörtlichkeit.



Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Umgehend wurden Fahndungsmaßnahmen durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mit Unterstützung umliegender Dienststellen durchgeführt.



Die beiden flüchtenden, vermutlich männlichen Täter wurden wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, dunkel gekleidet, Basecap oder Mütze auf dem Kopf.



Die beiden Personen stiegen in einen Personenkraftwagen ein, welcher wie folgt beschrieben werden konnte: schwarzer Mercedes-Benz (Limousine) mit gelbem Kennzeichen.

Die Personen fuhren mit ihrem Fahrzeug von der Tatörtlichkeit über die K39 weg in Richtung Naurath.



Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



