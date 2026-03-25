Diebstahl aus Kraftfahrzeug mit Täterfestnahme

Hierbei wurden die Täter jedoch durch eine zufällig vor Ort befindliche Streife gestört, die in unmittelbarer Nähe zum Tatort einen verdächtigen PKW kontrollierte.
Die beiden flüchtigen Täter konnten sodann aufgrund eines Hinweises eines aufmerksamen Bürgers gegen 03:20 Uhr in der Ortslage Rapperath aufgegriffen werden. Aufgrund der zuvor durchgeführten Verkehrskontrolle, konnten beide Täter und die Fahrzeugführerin des PKW als mutmaßlich gemeinsam agierende Diebesbande identifiziert werden.
Die drei Beschuldigten Personen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Trier vorläufig festgenommen.
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Kolz, Polizeikommissar
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/9374-0
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Hierbei wurden die Täter jedoch durch eine zufällig vor Ort befindliche Streife gestört, die in unmittelbarer Nähe zum Tatort einen verdächtigen PKW kontrollierte.