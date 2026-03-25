Diebstahl aus Kraftfahrzeug mit Täterfestnahme

In der Nacht vom 24.03.2026 auf den 25.03.2026 brachen zwei mutmaßliche Täter in der Bahnhofstraße in Morbach gegen 00:30 Uhr einen abgestellten Pritschenwagen eines ortsansässigen Bauunternehmens auf, und versuchten mehrere Werkzeuge aus diesem zu entwenden.

Hierbei wurden die Täter jedoch durch eine zufällig vor Ort befindliche Streife gestört, die in unmittelbarer Nähe zum Tatort einen verdächtigen PKW kontrollierte.

Die beiden flüchtigen Täter konnten sodann aufgrund eines Hinweises eines aufmerksamen Bürgers gegen 03:20 Uhr in der Ortslage Rapperath aufgegriffen werden. Aufgrund der zuvor durchgeführten Verkehrskontrolle, konnten beide Täter und die Fahrzeugführerin des PKW als mutmaßlich gemeinsam agierende Diebesbande identifiziert werden.



Die drei Beschuldigten Personen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Trier vorläufig festgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Kolz, Polizeikommissar

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Tel.: 06533/9374-0

pimorbach@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell