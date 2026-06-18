Nach bisherigen Ermittlungsstand gelangten unbekannte Täter in den Fahrzeuginnenraum und entwendeten Sachwerte im unteren zweistelligen Eurobereich.
Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen in Tatortnähe machen konnten, werden gebeten, die Hinweise der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Tel.Nr.: 06782-9910 mitzuteilen.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
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Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
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Diebstahl aus KFZ
Nach bisherigen Ermittlungsstand gelangten unbekannte Täter in den Fahrzeuginnenraum und entwendeten Sachwerte im unteren zweistelligen Eurobereich.