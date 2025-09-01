Diebstahl aus grauem VW Golf

Zwischen Donnerstag, 28. August, 22:30 Uhr, und Freitag, 29. August, 13 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines grauen VW Golf in der Pellinger Straße in Trier (Nähe Tierklinik) ein.

Der oder die Täter entwendeten einen Geldbeutel und flüchteten unerkannt.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



