Diebstahl aus Garage

Auw bei Prüm (ots) - Am Freitag, 18.07.2025, gegen 10:45 Uhr, kam es in der Ortslage Auw bei Prüm zu einem Diebstahl von drei Kettensägen aus einer Garage.





Der Täter wurde durch den Geschädigten auf frischer Tat betroffen. Der Beschuldigte entfernte sich zunächst mit seinem Fahrzeug, einem Mercedes Vito, mit BN-Kennzeichen, in unbekannte Richtung.



In Zusammenarbeit mit der Polizei Belgien, der Polizeiwache Schleiden, der Bundespolizei Prüm und der Polizeiinspektion Prüm konnte das Fahrzeug und der Täter ca. 45 Minuten nach der Tat im Bereich des Dreiländereck Belgien / Nordrhein-Westfalen / Rheinland-Pfalz angetroffen werden.



Das Diebesgut konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 25 Jahre alten Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



