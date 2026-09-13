Diebstahl aus Fahrzeugen

Die Zeugin verständigte darauf sofort die Polizei und teilte das Geschehen mit.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zum Erfolg. Durch die Polizei können nur wenige Minuten später eine weibliche und eine männliche Person aus NRW in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgestellt werden. Eine Überprüfung der Personen und deren mitgeführten Sachen führte zum Auffinden von Diebesgut, welches der Mitteilerin zugeordnet werden konnte.

Neben diesem Diebesgut konnte zudem noch weiteres vermeintliches Diebesgut festgestellt werden, das bislang jedoch keinem Tatort zugeordnet werden konnte.



Zeugen der Tat sowie auch weitere Geschädigte, insbesondere aus dem Raum Gerolstein, werden erbeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter der 06592 96260 zu melden.



Rückfragen bitte an:



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Fabian Donkers, POK

Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

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