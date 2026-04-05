Nach bisherigen Ermittlungsstand gelangten unbekannte Täter in den Fahrzeuginnenraum von drei geparkten PKW und entwendeten Sachwerte im unteren dreistelligen Eurobereich.
Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen in Tatortnähe machen konnten, werden gebeten, die Hinweise der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Tel.Nr.: 06782-9910 mitzuteilen.
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Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
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Diebstahl aus Fahrzeugen in Birkenfeld
Nach bisherigen Ermittlungsstand gelangten unbekannte Täter in den Fahrzeuginnenraum von drei geparkten PKW und entwendeten Sachwerte im unteren dreistelligen Eurobereich.