Diebstahl aus Fahrzeug

Die Geschädigte parkte am 05.04.2025 gegen 13:05 Uhr ihren Pkw auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes in Gerolstein und begab sich für etwa zehn Minuten auf den Friedhof.

In dieser Zeit schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten eine Handtasche.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



