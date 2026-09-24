Diebstahl aus Fahrzeug mit anschließender Verwertungstat.

Am Mittwoch, dem 23.09.2026 zwischen 19:30 und 21:00 Uhr, kam es in Zell an der Mosel zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug.





Hierbei wurden in der Straße "Notenau" mehrere Gegenstände aus einem am Straßenrand geparkten Auto entwendet. Anschließend nutzten die Täter eine ebenfalls entwendete Bankkarte um damit in der Fußgängerzone an einem Automaten Zigaretten zu kaufen.



Hinweisgeber und Augenzeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Zell zu melden.



Aus gegebenem Anlass:



Schließen sie ihre Fahrzeuge immer ab und lassen sie keine Wertgegenstände im Auto zurück.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06541/98670

PiZell.Wache@polizei.rlp.de





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