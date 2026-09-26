Wittlich
Diebstahl aus Fahrzeug, Diebstahl von E-Scooter, Sachbeschädigung an Personenkraftwagen, Taschendiebstahl

Symbolbild

dpa

Im Zeitraum 24.09.2026, 21:30 Uhr bis 25.09.2026, 06:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Schulstraße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen und entwendeten aus diesem Apple Airpods.

Lesezeit 1 Minute


Das Fahrzeug war nicht verschlossen.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Am 25.09.2026 zwischen 06:00 Uhr und 08:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter einem im Bereich des Marktplatzes in Wittlich abgestellten E-Scooter, welcher mittels eines Schlosses gesichert war.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Im Zeitraum 24.09.2026, 19:30 Uhr bis 25.09.2026, 10:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem in der Nikolausstraße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen der Marke BMW und beschädigten diesen augenscheinlich mit Vorsatz durch Hinzufügen von Eindellungen.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Am 25.09.2026 zwischen 11:35 Uhr und 11:45 Uhr nutze ein bisher unbekannter Täter die kurzzeitige Abgelenktheit einer Geschädigten im Woolworth in Wittlich aus und entwendete ihr die Geldbörse aus ihrer verschlossenen Handtasche.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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