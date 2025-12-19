Diebstahl aus Autos in Tiefgaragen

Der oder die Täter entwendeten Wertgegenstände.



In derselben Nacht gingen unbekannte Täter auch einen blauen Audi in einer Tiefgarage in der Gilbertstraße an. In diesem Fall wurde das Auto durchsucht aber scheinbar nichts gestohlen.



Zeugen, die in einem dieser Fälle etwas beobachtet haben, können sich bei der Kriminalpolizei in Trier melden: 0651 983-43390.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell