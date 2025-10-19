Diebstahl auf Rastplatz

BAB60 Gemarkung Bickendorf (ots) - Im Zeitraum vom 09.10.2025 00:00 Uhr bis 10.10.2025 05:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz Nimstal-West an der BAB60 an einem geparkten LKW zum Diebstahl einer Heckstoßstange inklusive Kennzeichen und Rücklichtern.

Bei dem LKW handelt es sich um ein blaues Fahrzeug der Marke KRONE.



Zeug*innen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Bitburg zu melden.



