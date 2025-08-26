Diebstahl auf archäologischer Grabungsstätte - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter entwendete im Zeitraum zwischen Freitag, dem 22. August, 13:30 Uhr und Montag, dem 25. August, 8:30 Uhr ein archäologisches Fundstück von einer Grabungsstätte bei Wettlingen.





Auf einem Feld finden dort derzeit Ausgrabungen der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz statt. Bei dem gestohlenen Gegenstand handelt es sich um ein Steinbeil aus der Eisenzeit.



Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum Personen in der Nähe der Ausgrabungsstätte beobachtet haben, sich unter 06561/96850 bei der Polizei in Bitburg zu melden.



