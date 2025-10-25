Diebstahl an Kraftfahrzeug

In einem noch nicht näher konkretisierbaren, aber vermutlich in den vergangenen Wochen stattfindenden Tatzeitraum begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Europastraße in Wittlich in der Nähe des dortigen Bahnhofs abgestellten Personenkraftwagen der Marke BMW und entwendete alle vier Felgen des Fahrzeuges.





Das Fahrzeug wurde mittels Pflastersteinen aufgebockt zurückgelassen.



Durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort entsprechend aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



