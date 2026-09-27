Ein unbekannter Täter riss die Plastikverkleidung der A-Säule an einem Mercedes ab und entwendete diese. Die Polizeiinspektion in Birkenfeld bittet nun um sachdienliche Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Tel.: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Diebstahl an Kfz auf dem Umweltcampus
Ein unbekannter Täter riss die Plastikverkleidung der A-Säule an einem Mercedes ab und entwendete diese. Die Polizeiinspektion in Birkenfeld bittet nun um sachdienliche Hinweise.