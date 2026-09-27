Hoppstädten-Weiersbach
Diebstahl an Kfz auf dem Umweltcampus
Symbolbild
Symbolbild
Friso Gentsch dpa

Im Zeitraum von Freitag den 25.09.2026 19:30 Uhr bis Samstag den 26.09.2026 19:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz in Höhe der Campusallee 9908 in 55768 Hoppstädten-Weiersbach zu einem Diebstahl an einem dort geparkten Fahrzeug.

Ein unbekannter Täter riss die Plastikverkleidung der A-Säule an einem Mercedes ab und entwendete diese. Die Polizeiinspektion in Birkenfeld bittet nun um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Tel.: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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