Diebstahl an geparktem LKW- Anhänger

Im Zeitraum von Dienstag, dem 08.07.2025, 17:00 Uhr und Mittwoch, dem 09.07.2025, 13:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz an der B269, in Höhe der Einfahrt zur L163, zu einem Diebstahl an einem geparkten LKW- Anhänger.