Diebstähle hochwertiger Mountainbikes





Der erste Diebstahl fand unmittelbar vor dem Start gegen 09:45 Uhr im Bereich des Marktplatzes in Daun auf. Der Geschädigte stellte sein Mountainbike mit der Startnummer 3128 vor den mobilen Toilettenhäuschen ab und ging auf Toiletten. Diesen kurzen Zeitraum nutzten der oder die Täter, um das Mountainbike zu entwenden.

Daten zum Mountainbike. Hersteller: GT, Modell: Zaskar, Rahmen: Carbon, Farbe: weiß-rot, Wert: ca. 7500 EUR



Der zweite Diebstahl erfolgte im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 12:50 Uhr in der Rosenbergstraße 6. Die Geschädigten parkten den Pkw mit dem Fahrradträger an der vorgenannten Örtlichkeit ab. Die beiden E-Mountainbikes waren auf dem Fahrradträger mittels der vorgesehenen Sicherung gesichert. Bei Rückkehr zum Pkw mussten die Geschädigten den Diebstahl ihrer Fahrräder feststellen.

Daten zu den beiden E-Mountainbikes. Hersteller: Cannondale, Modell: Mottera Carbon SL 2, Rahmen: Carbon, Farbe: 1 x schwarz und 1 x grau. Wert beider Mountainbikes: ca. 11.000 EUR.



Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Täter geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 06592-96260 an die Polizei in Daun.



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54550 Daun

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