Peterswald-Löffelscheid
Diebstähle aus unverschlossenen PKWs
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
In der Nacht vom 17.02.26 auf den 18.02.26 kommt es in Peterswald-Löffelscheid zu mehreren Diebstählen aus unverschlossen abgeparkten PKWs.

Es wurden jeweils Geldbörsen, Bargeld und Zahlkarten entwendet.
Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter versuchten, weitere
Fahrzeuge zu öffnen und im Zuge der Tatbeghungen möglicherweise durch
Tür- bzw. Hausüberwachungskameras erfasst wurden.
Hinweise zu den Tätern nimmt die PI Zell unter 06542-98670 oder per E-Mail an pizell.wache@polizei.rlp.de entgegen.
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass geparkte Fahrzeuge
stets abgeschlossen werden sollten!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Zell 06542-9867-0

Telefon: 06571-9152-0
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

