Es wurden jeweils Geldbörsen, Bargeld und Zahlkarten entwendet.
Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter versuchten, weitere
Fahrzeuge zu öffnen und im Zuge der Tatbeghungen möglicherweise durch
Tür- bzw. Hausüberwachungskameras erfasst wurden.
Hinweise zu den Tätern nimmt die PI Zell unter 06542-98670 oder per E-Mail an pizell.wache@polizei.rlp.de entgegen.
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass geparkte Fahrzeuge
stets abgeschlossen werden sollten!
Diebstähle aus unverschlossenen PKWs
