Diebstähle aus unverschlossenen PKWs



Es wurden jeweils Geldbörsen, Bargeld und Zahlkarten entwendet.

Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter versuchten, weitere

Fahrzeuge zu öffnen und im Zuge der Tatbeghungen möglicherweise durch

Tür- bzw. Hausüberwachungskameras erfasst wurden.

Hinweise zu den Tätern nimmt die PI Zell unter 06542-98670 oder per E-Mail an pizell.wache@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass geparkte Fahrzeuge

stets abgeschlossen werden sollten!



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Zell 06542-9867-0



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell